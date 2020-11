Météo: matinée nuageuse avant des éclaircies

Dans la soirée et la nuit, le temps restera sec et les éclaircies reprendront le dessus.

La journée de mardi débutera sous un temps très nuageux et gris avec ici ou là un peu de bruine, avertit l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies devraient malgré tout se profiler en cours d’après-midi et il fera pratiquement sec. Les maxima se situeront entre 8ºC, en haute Belgique, et 14ºC, en basse Belgique. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Dans la soirée et la nuit, le temps restera sec et les éclaircies reprendront le dessus. En Ardenne, on notera un risque de formation de brume, de bancs de brouillard ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 2 ou 3ºC, dans certaines vallées ardennaises, et 8ºC, en plaine. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au secteur sud et deviendra faible en Ardenne.