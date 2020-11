Reconfinement: la perte de chiffre d’affaires des entreprises belges grimpe à 17%

L’écart en termes d’incidence sur le chiffre d’affaires entre les Régions se réduit, mais c’est à Bruxelles que l’impact reste le plus important.

La perte de chiffre d’affaires que subissent les entreprises belges à la suite de la crise du coronavirus a augmenté, pour atteindre 17 % en novembre. Cela représente une dégradation de 3 points de pourcentage par rapport à la période s’étalant d’août à octobre et environ la moitié de la perte de chiffre d’affaires de large ampleur enregistrée lors du premier confinement de mars et avril, selon la dernière enquête de l’Economic Risk Management Group (ERMG) publiée mardi. Pour cette quinzième édition depuis mars, 5.631 entreprises et indépendants ont répondu.

