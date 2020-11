Les fêtes de fin d’année avec ou sans invité? Voici comment se transmet le coronavirus (infographie)

Les intérieurs sont plus dangereux, mais les risques peuvent être réduits en mettant en place toutes les mesures disponibles pour lutter contre la contagion des aérosols.

Six personnes, dont une est contaminée, se réunissent dans une maison. Indépendamment de la distance, si les cinq autres personnes passaient quatre heures sans masque, ni ventilation, et parlaient à voix haute, elles se contamineraient.

Si on utilisait des masques, ce risque diminuerait jusqu’à quatre contaminations. Les masques à eux seuls n’évitent pas les contagions si l’exposition est très prolongée.

Le danger de contamination diminue jusqu’à moins d’une personne contaminée quand le groupe utilise des masques et réduit la durée de la rencontre à la moitié et, en plus, on ventile.