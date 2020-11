La FSMA met en garde contre Concord Financial Consult

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met mardi le public en garde contre les activités de Concord Financial Consult, qui usurpe le nom et le logo de la FSMA. Concord Financial Consult n'est pas autorisée à fournir des services d'investissement en Belgique ou à partir du territoire belge.