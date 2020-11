José Mourinho très sarcastique sur la trêve internationale: «Une semaine de football fantastique»

José Mourinho, l’entraîneur de Tottenham, s’est exprimé sur la trêve internationale en cours via une publication pour le moins sarcastique sur Instagram.

« Une semaine de football fantastique », a-t-il écrit. « Il y a beaucoup d’émotions dans ces matches internationaux, de magnifiques matches amicaux et une sécurité totale. Des résultats de tests au covid qui tombent après les matches, des inconnus qui marchent sur le terrain alors que les équipes s’entraînent et bien plus encore. Après une session d’entraînement avec seulement six joueurs, il est temps de penser à moi », a conclu Mourinho avec une photo de lui à la salle de sport.