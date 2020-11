Frotte bien à fond!

Petit ours brun n’a vraiment pas de chance. Sa tournée étant supprimée en raison du confinement, les salles de cinéma lui ont proposé de passer sur le grand écran. Pour la Belgique, c’est loupé. Mais il lui en faut plus que ça pour se laisser abattre ! Produites par Bayard Jeunesse Animation, les aventures de Petit Ours Brun continuent d’être diffusées en télévision et sur le web. Durant sa chanson, le petit héros explique aux enfants la bonne hygiène à adopter pour lutter contre le virus. Très court, l’extrait musical s’incrustera dans la mémoire des parents les plus sensibles, qui fredonneront alors « frotte, frotte, frotte bien à fond » à l’approche d’un savon. Disponible sur la chaîne Youtube de Petit Ours Brun.