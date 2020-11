On reste chez soi!

Mamemo, groupe belge qui a vu grandir plusieurs générations d’enfants, s’est réuni pour nous proposer sa chanson Coronavirus. Avec les voix de l’ex-enseignante Martine Peters et du musicien Olivier Battesti, Mamemo reprend vie dans un livre et un clip aux dessins ultra colorés. Olivier Marcoen et Michel Delvaux en signent l’animation et les illustrations. On se retrouve ici dans le quotidien de Mamemo et sa famille. Poursuivi par une ombre représentant l’affreux coronavirus, le jeune héros effectue les différents gestes qui sauvent durant sa journée : « On reste chez soi », « À plus tard les bisous », « Du savon, plein d’savon ! », « Mal à ma Mamy ». En quatre étapes on a révisé les habitudes à adopter pour aller voir Mamy ou les amis !