Notre choix du jour pour contrer l’ennui en confinement: Jean-Paul Belmondo, un homme qui nous plaît

Plaisirs de cinéma et plein d’énergie. Ambiance joyeuse et décontractée. En plein mois de novembre, l’un des plus sinistres de l’année, voilà ce qu’il nous faut ! Après Truffaut, Lynch, Demy ou bien encore Godard, Netflix poursuit sa stratégie d’ouverture aux classiques. Cette fois, tapis rouge pour Belmondo avec un programme de seize films, de 1961 à 1985.

Plaisirs de (re)découvrir des classiques du légendaire acteur bondissant et gouailleur, mais aussi des films moins connus comme Un homme qui me plaît, de Claude Lelouch, Le corps de mon ennemi, d’Henri Verneuil ou Stavisky, d’Alain Resnais.