Eternue dans ton coude!

Miraculous : les Aventures de Ladybug et chat noir, fruit d’une collaboration entre la France, la Corée et le Japon, est une série télévisée diffusée sur Ouftivi, qui a connu un grand succès depuis 2015. On y retrouve Marinette, Adrien et leur Maître dans un mini-épisode où tout le monde peut devenir un super-héros anti-coronavirus. Le Maître, surpris par ce méchant invisible et ravageur, décide de partager sa technique ancestrale pour combattre le virus : « Se laver les mains », « Eviter les bisous et les high five », « Éternuer dans son coude », « Utiliser des mouchoirs à usage unique ». Une liste de gestes qui donnent aux enfants le pouvoir de devenir des super-héros.