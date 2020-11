Baptême de l’art: Petit Ours Brun et ses amis contre le coronavirus

Encore une fois, nos sorties en famille ou entre amis ont été restreintes. Plus de moments au cinéma, plus de scènes de vie dans les théâtres et plus de courses-poursuites dans les musées. Pour le moment ! Mais avec l’hiver qui approche, se réunir autour d’un chocolat chaud et d’un classique animé avec les enfants est toujours une bonne idée.

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs chaînes de télévisions se sont mises à diffuser des dessins animés dont les protagonistes se mettent au service de la prévention sanitaire. Petit Ours Brun, Mamemo, Miraculous, entre autres, s’adaptent à notre réalité. Ils nous préviennent des dangers et nous montrent les gestes à adopter pour lutter contre ce satané virus.

Sous forme de clips, de comptines ou lors d’un moment post-aventure, ces nouveaux réflexes, que les plus jeunes pourraient légitimement oublier, se rappellent à leur mémoire.