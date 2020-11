Première apparition publique de Delphine de Saxe-Cobourg en tant que princesse (photos)

Delphine de Saxe-Cobourg a fait sa première apparition publique en tant que princesse de Belgique mardi. De sa propre initiative, elle est allée visiter l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles où un nombre record de collaborateurs de l’hôpital vont être vaccinés contre la grippe saisonnière.

«Je suis honorée d’être invitée à cet événement, car si je peux me rendre utile en temps de crise, ça me fait très plaisir», a dit la princesse. «Je me représente. Je suis toujours Delphine comme avant. Le monde extérieur y voit quelque chose en plus, ce titre, mais pas moi», poursuit-elle.

Son rôle de princesse ne ressemble donc pas à une nouvelle mission. Elle soutient les initiatives qu’elle a toujours soutenues. Elle est notamment active depuis des années à la croix-rouge flamande et dans la lutte contre le VIH.