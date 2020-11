On voyage de Cook à Broodthaers: 936 lots en vente chez Ferraton

Le catalogue de cette vente fait quasiment cent pages. Livres anciens, correspondance, lettres autographes, éditions originales des XIXe et XXe siècles, peintures, dessins, gravures, affiches, photographies, livres et dessins d’architecture… on y trouve de tout, dans ce catalogue. Comme d’habitude précisément expliqué, décrit, répertorié. C’est d’ailleurs la plus grande part du travail de cet expert qu’est Damien Voglaire, qui a repris les Ventes Ferraton il y a quatre ans. Une salle spécialisée en livres et en œuvres sur papier.