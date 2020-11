Ben Mazué Paradis

Les albums de Ben Mazué sont toujours comme une petite sonate pleine d’humanité tendre et douce. Un peu comme Matthieu Boogaerts ou Albin de la Simone, il nous souffle dans le creux de l’oreille une sensibilité exacerbée par les griffes de la vie. Oui, Ben parle ici du tremblement de terre sentimental et familial récemment vécu, mais avec pudeur et en permettant à chacun de se reconnaître dans cet homme de bientôt 40 ans. Les arrangements délicats et somptueux de Guillaume Poncelet apportent à ses chansons fragiles une luminosité exemplaire.

