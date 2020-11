L’écoute intégrale du «Paradis» de Ben Mazué: «La rupture n’est pas toujours un échec»

On ne peut pas dire que son troisième album, La femme idéale, lui aura porté chance. Ben Mazué y vantait pourtant « dix ans de nous », le couple qu’il formait avec son épouse Julie, dont il a deux enfants, Milan (8 ans) et Axel (6 ans). Trois ans après, il nous revient avec Paradis qui, forcément, parle de leur séparation et de ce que cela a entraîné pour les enfants mais, comme toujours, avec une pudeur et un sens de la généralisation qui fait que tout le monde pourra se reconnaître dans ses chansons : « La rupture n’est pas toujours un échec », nous a dit Ben d’emblée pour nous rassurer. «