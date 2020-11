Coronavirus: où en est-on dans la course aux vaccins?

Selon le dernier recensement de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), 48 vaccins sont actuellement testés auprès de volontaires dans le cadre d’études cliniques, tandis que 164 sont en phase préclinique. Parmi ces 48 vaccins, 11 font la course en tête. Ils sont en phase 3, la dernière phase des essais cliniques, celle qui permet de tester l’efficacité du médicament sur une très large population.

Les groupes pharmaceutiques Pfizer/BioNtech (USA/Allemagne) et Moderna (USA) sont les seuls, pour le moment, à avoir publié des résultats intérimaires de phase 3 et peuvent donc être considérés comme les plus avancés. Leurs données indiquant un taux d’efficacité de 90 % pour le premier et de 94,5 % pour le second n’ont cependant fait l’objet jusqu’ici d’aucune publication scientifique.