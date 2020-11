A ne pas rater sur Netflix, «His house»: fort, pour un premier film!

Bol et Rial ont fui le Soudan du Sud. Lors de leur périple, le couple a perdu sa fille, Nyagak, qui s’est noyée lorsque leur bateau a chaviré. Rial n’a pu tenir la promesse qu’elle lui avait faite en partant : la protéger… Les deux réfugiés ont fini par aboutir en Angleterre dans un centre fermé, puis en liberté provisoire dans une maison de la banlieue londonienne. Sale, délabrée, mais toute une maison rien que pour eux ! Bol n’a qu’une envie : faire partie des gens bien, s’intégrer. Des cauchemars troublent pourtant ses nuits et il réalise peu à peu que ce n’est pas exactement de mauvais rêves dont il s’agit. Des présences hantent ce que sa femme et lui pensaient être leur nouvel « home sweet home ».