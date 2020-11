Tout indique qu’on devrait disposer des premiers vaccins au cours du premier trimestre 2021, mais il est difficile d’être plus précis. Tous sont encore actuellement au stade des essais cliniques. Certaines firmes voient la ligne d’arrivée (Pfizer, Moderna) et s’apprêtent à terminer leur phase 3. D’autres sont moins avancées. CureVac et Sanofi/GSK n’entameront la dernière phase des essais cliniques qu’à la fin de l’année.