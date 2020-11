Coronavirus: quels seront les vaccins disponibles en Belgique?

Il n’y aura pas « un » mais « des » vaccins à disposition des Belges. En tant que membre de l’Union européenne, notre pays a accès au portefeuille diversifié de vaccins que constitue actuellement la Commission européenne. Celle-ci négocie au nom des Etats avec les groupes pharmaceutiques et a déjà signé cinq contrats d’approvisionnement (pré-achats) portant sur plus de 1,8 milliard de doses (avec AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer, Sanofi/GSK et CureVac). Un sixième contrat avec Moderna est sur le point d’être signé.

Pour l’heure, la Belgique a déjà accepté deux des cinq vaccins achetés par l’Europe : celui d’AstraZeneca/Oxford (7,74 millions de doses) et celui de Johnson&Johnson (5,16 millions). Elle réserve encore sa réponse concernant le vaccin Sanofi/GSK, attendant davantage de résultats. Et ce mercredi, elle devrait se prononcer sur le vaccin Pfizer/BioNTech.