Coronavirus: quels seront les vaccins produits en Belgique?

Au moins quatre vaccins (ou ingrédients de vaccins) contre le coronavirus devraient être produits chez nous. Celui de Pfizer/BioNTech, tout d’abord. Une bonne partie des lots à destination de l’Europe seront produits dans les unités de la firme américaine à Puurs (près d’Anvers). Des centaines de milliers de doses ont déjà été fabriquées. Le principe actif du vaccin d’AstraZeneca/Oxford sera, lui, en partie produit à Seneffe, dans les unités de production de l’entreprise française Novasep. Le leader mondial des vaccins, GSK, produit actuellement sur son site de Wavre l’adjuvant qui sera ajouté au vaccin de Sanofi et qui viendra augmenter et prolonger la réponse immunitaire induite par celui-ci. GSK devrait fournir cet adjuvant à d’autres sociétés travaillant à la mise au point d’un vaccin contre le covid, comme le chinois Clover et le canadien Medicago. Enfin, le président du conseil d’administration de Curevac, Jean Stéphenne, a annoncé que la biotech allemande fera produire son vaccin en partie en Belgique.