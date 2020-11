Le crowdlending, le prêt participatif en immobilier, se perfectionne

Le prêt participatif en immobilier continue sa progression, séduisant à la fois les promoteurs (qui empruntent) et les particuliers (qui investissent). Aujourd’hui apparaît une nouvelle génération de prêts, plus sûrs. La plateforme Ecco Nova lance le sien ce mois-ci. Détails.

Depuis deux ans s’est développé le crowdlending ou prêt participatif par internet. Principe ? Un promoteur immobilier désireux de trouver des fonds pour mener à bien une construction publie un appel sur une plateforme web sécurisée. Des investisseurs – particuliers ou professionnels – y répondent selon intérêt. Exemple de versement moyen : 3.000 euros. Mis ensemble, tous ces prêts individuels aboutissent à une certaine somme.

Pour les investisseurs, l’intérêt est double : l’argent sert à des projets concrets et les rendements sont plutôt intéressants dans l’environnement actuel. En gros, entre 4 et 8 % brut par an. Ce n’est pas sans risques mais il y a des garde-fous. Les plateformes doivent être agréées par l’autorité des marchés financiers, la FSMA ; elles pratiquent une sélection drastique des projets ; elles publient des notices d’information pour chaque appel, etc.