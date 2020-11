Walmart porté par la flambée des achats en ligne aux Etats-Unis

Le géant mondial de la distribution Walmart a dégagé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus en temps de pandémie par les ventes de produits comme l'électronique et l'alimentation et dopés par ses ventes en ligne aux Etats-Unis.

Son chiffre d'affaires a progressé de 5,2% pour s'élever à 134,7 milliards de dollars entre juillet et octobre, détaille un communiqué publié mardi.

Les revenus tirés des ventes sur internet ont bondi de 79% aux Etats-Unis, avec des clients profitant pleinement des services de livraison et de retrait en magasins de courses déjà préparées proposés par Walmart.

Les salariés "travaillent ensemble pour servir les clients et les communautés à travers de nouveaux outils pertinents", a souligné le directeur général du groupe de supermarchés, Doug McMillon. "Nous pensons que les nouveaux comportements des consommateurs vont largement persister et nous sommes bien positionnés pour offrir aux clients la valeur et l'expérience qu'ils recherchent", a-t-il ajouté.

A cette fin, Walmart a notamment lancé en septembre une offre de livraison gratuite contre un abonnement mensuel ou annuel, une initiative destinée à mieux concurrencer Amazon et son service Prime.