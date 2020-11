Tests: les 6,5 millions d’euros finalement versés à Zentech

La surprise n’a pas été désagréable. Comme l’annonce LN24 et peut vous confirmez Le Soir, ZenTech a vu son compte en banque crédité de 6,5 millions d’euros ce mardi. La somme a été versée par l’État fédéral belge en échange de… rien du tout. Cela marque toutefois la fin d’un conflit long de plusieurs mois entre la société liégeoise qui fabrique des tests sérologiques (ceux qui permettent via une piqûre au bout du doigt de savoir en quelques instants si on a développé des anticorps au coronavirus) et les autorités de notre pays.