Les journées qui raccourcissent, le ciel gris d’automne, le couvre-feu, le masque, la distanciation… Honnêtement, il y a de quoi se faire parfois un petit coup de déprime. Nous vous proposons donc quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube et autres plateformes pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Il ne remplit pas encore les Zenith, Forum et autres Forest national mais c’est uniquement en raison de la fermeture de ces salles pour cause de confinement. Sans cela, Paul Mirabel serait en train de faire courir les foules avec son spectacle de stand up pas vraiment comme les autres.