Pour vacciner tout le monde, « cela prendra au moins un an » et, « si tout se passe bien, à la fin de 2021, nous aurons une immunisation suffisante », estime Guido Rasi, le directeur de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Pour atteindre cette immunité de groupe et ainsi assister à un déclin de la pandémie, il faudra vacciner plus de la moitié de la population européenne, ce qui nécessitera « au moins 500 millions de doses en Europe ».