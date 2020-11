Coronavirus: quels sont les différents types de vaccins à l’étude?

Il y a quatre grandes familles de vaccins. Les virus inactivés ou atténués, tout d’abord. On injecte dans le corps un virus très affaibli et rendu inoffensif. C’est la manière de procéder la plus classique (grippe, rougeole, polio…). Dans le cas du covid, cette technique est surtout utilisée par des firmes chinoises. Aucun vaccin de ce type n’a été acheté par la Commission européenne. Un deuxième pilier éprouvé de la recherche concerne les vaccins à base de protéines recombinantes, qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. C’est le procédé utilisé pour les vaccins contre l’hépatite B ou le papillomavirus. Ici, on injecte juste la protéine « spike » du virus pour déclencher la production d’anticorps. Ces vaccins ont besoin d’un adjuvant pour amplifier et prolonger la réponse immunitaire. C’est le cas du vaccin de Sanofi/GSK.