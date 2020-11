Coronavirus: à quelle température faudra-t-il conserver les vaccins?

Tout dépend du type de vaccin. La plupart d’entre eux pourront être conservés dans un frigo normal à une température comprise entre 2 et 8 degrés. C’est le cas des vaccins de Johnson&Johnson, de Sanofi…

Un problème se pose avec les vaccins à ARN messager, qui nécessitent des températures plus basses. La situation est cependant fort contrastée d’un vaccin à l’autre. Si celui de Pfizer/BioNTech a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours parce qu’il doit être conservé dans de la glace carbonique à des températures comprises entre – 70 et – 80 degrés et ne peut rester dans un frigo classique que 6 jours, celui de Moderna est déjà moins exigeant. Il peut être conservé dans un frigo 30 jours et dans un congélateur à – 20 degrés pour une durée plus longue (6 mois). Celui de CureVac peut, quant à lui, être conservé dans un frigo à 5 degrés.