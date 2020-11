Roberto Martinez confiant avant le match des Diables: «Les joueurs comprennent l’importance du match de demain»

Mercredi soir, les Diables rouges vont jouer leur qualification pour le Final Four de la Nations League face au Danemark. Après la victoire face à l’Angleterre, la Belgique part certainement avec une grosse dose de confiance. De leur côté, les Danois ont arraché trois points in extremis face à l’Islande grâce à un penalty de dernière minute.

A la veille de la confrontation, Thibaut Courtois et Roberto Martinez s’expriment devant la presse et répondent aux questions des journalistes.

« Tous les résultats sont revenus négatif et c’est une chose positive. Côté forme des joueurs, Witsel et Meunier sont out à cause d’une suspension mais tout le reste de l’équipe est fit. On checkera une dernière fois Boyata et Doku car ils n’ont pas joué face à l’Angleterre. »