Le bitcoin franchit la barre des 17.000 dollars

La cryptomonnaie continue sa course en avant.

Le bitcoin continue sa course en avant, franchissant mardi après-midi la barre des 17.000 dollars pour la première fois en près de trois ans. A son zénith historique fin 2017, la pionnière et plus célèbres des cryptomonnaies avait frôlé les 20.000 dollars.

Le bitcoin poursuit ainsi un rétablissement rapidement entamé après l’éclatement de la crise sanitaire, qui l’avait fait chuter en mars sous les 5.000 dollars.

L’appétit au risque pour les monnaies numériques est encore loin d’être rassasié, note Timo Emden d’Emden Research. L’analyste constate au passage que l’actuelle escalade n’est pas comparable à celle d’il y a trois ans, des institutionnels et des investisseurs expérimentés s’étant depuis invités sur le segment.