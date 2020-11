Thibaut Courtois veut que les Diables gardent les pieds sur terre: «Eviter de penser qu’on est déjà qualifié»

Mercredi soir, la Belgique aura son destin en main et une place dans le Final Four de la Nations League en ligne de mire. Le Danemark va certainement donner du fil à retordre aux Diables rouges. En conférence de presse, Thibaut Courtois semblait confiant mais ne voulait pas parler trop vite de victoire : « Oui j’ai bien aimé le travail de la défense, ils ont fait un bon pressing. J’espère que demain ce sera la même chose. Nous devons éviter de penser que nous sommes déjà qualifiés car le Danemark a une bonne équipe. »

« Il y a deux ans, on venait de gagner contre l’Islande et on savait qu’on pouvait perdre avec deux buts de différence pour passer. On menait et on s’est relâché mais on a appris de ce match. On est prêt pour demain, on sait que c’est comme une finale. On a montré contre l’Angleterre qu’on avait envie et qu’on pouvait compter l’un sur l’autre. »