« Le Covid, c’est une vraie crasse, il faut l’avoir vécu » !

En province de Luxembourg, la 2ème vague de l’épidémie a frappé fort. Si la plupart des gens n’ont pas eu de proches ou de connaissances touchées par le virus lors de la première vague printanière, il en va tout autrement avec cette deuxième vague qui a frappé tous azimuts. Ce 16 novembre, les hôpitaux de Vivalia comptaient encore 167 patients Covid soignés et 34 aux soins intensifs. Sans oublier 13 autres patients suspectés de Covid, dont un aux soins intensifs. Plus 11 cas avérés et suspectés au CUP de Bertrix, et 54 dans les MR/MRS de l’intercommunale.

Vivalia est dans une phase dite « plateau », avec une tendance à la décroissance tant pour les admissions que pour les hospitalisations. Mais la situation reste tendue dans les unités intensives, tant pour les patients Covid, avérés ou suspectés, que pour les non Covid.