Carte blanche: «Tout doit pouvoir être repensé, à commencer par la structure elle-même»

Anne Pontegnie participe au Comité d’avis académique et scientifique de Kanal. Elle demande un processus de réflexion collective, avant les décisions et nominations qui auront lieu d’ici à l’ouverture, en 2023.

Après avoir participé comme consultante au projet architectural lauréat du concours pour la rénovation du bâtiment Citroën, j’ai été invitée à devenir membre du Comité d’avis académique et scientifique de Kanal. L’existence du Comité Académique et Scientifique (CAAS) est une condition stipulée dans le contrat de gestion signé entre Kanal et la Région de Bruxelles Capitale en 2018, « (…) en vue d’approfondir le travail intellectuel entrepris quant à la constitution du narratif d’une nouvelle institution muséale, culturelle et socioculturelle au XXIe siècle dans la Capitale de l’Europe ».