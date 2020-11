Où François Duval en était-il à…

10 ans ?

« Dès que je sortais de l’école primaire, je fonçais au garage. Je donnais un coup de main à mon grand-père, Fernand. C’est lui qui m’a appris à balayer. Je l’accompagnais pour acheter des voitures d’occasion et les passer au contrôle technique. Mes parents bossaient comme des fous dans l’entreprise familiale, ils n’avaient pas beaucoup de temps à me consacrer. Je logeais souvent chez mes grands-parents. J’étais passionné de quad. Je tournais pendant des heures sur un petit terrain. C’est là que je me suis forgé une bonne condition physique. Ce qui m’a permis, quelques années plus tard, de disputer et de remporter, seul, des épreuves de huit heures. J’ai aussi commencé à malmener de vieilles voitures que mon père rafistolait. Je tournais dans une prairie entre des ballots. »

20 ans ?