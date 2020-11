Coronavirus: pas de spectateurs dans les stades en France avant 2021

Le retour du public dans les stades en France ne se fera pas avant 2021, a annoncé le président français Emmanuel Macron mardi, à l’issue de plus de deux heures d’une visioconférence avec les acteurs du sport.

Le retour du public dans les stades « n’est pas envisageable en décembre » en raison de l’évolution de l’épidémie, a estimé Emmanuel Macron. Le retour des spectateurs n’interviendra pas avant le début de l’année 2021, a indiqué aussi le président. Il a aussi précisé que la jauge sera liée à la capacité des stades ou des salles et non plus fixée à 1.000 ou 5.000 spectateurs. La jauge sera désormais calculée par densité, par exemple un siège sur deux ou une personne par mètre carré.

Au terme de cette visioconférence, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures. Au total, près de 400 millions d’aides iront à tout le secteur, amateur, professionnel, salles de sport.