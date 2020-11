Efficacité, durée, disponibilité...: les questions que posent les vaccins contre le coronavirus

Face à la résurgence de la pandémie et à l’échec des stratégies mises en place pour l’empêcher, tous les espoirs se portent aujourd’hui sur les vaccins pour nous débarrasser du coronavirus. La publication, ces derniers jours, par deux groupes pharmaceutiques engagés dans la course de résultats d’efficacité extrêmement positifs n’a fait que décupler ces espoirs, alimentant même un rallye boursier.

Partout dans le monde, on se prépare à recevoir ces vaccins et à lancer des campagnes de vaccination. C’est le cas en Belgique, où le fédéral et les entités fédérées viennent de s’accorder sur la création d’une task force chargée de coordonner la mise en place de cette campagne de vaccination qui s’annonce hors norme. Les différents ministres de la Santé se sont aussi mis d’accord sur une série de principes – vaccin volontaire, gratuit, 70 % de la

population… – et d’autres décisions devraient suivre ce mercredi. La vaccination