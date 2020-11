«Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les juré.e.s»

Nous vous adressons ce courrier, nous, F(s), groupe de femmes ou personnes s'identifiant comme femmes, issues du secteur artistique et culturel. Nous sommes un mouvement qui oeuvre au sein du paysage culturel et artistique pour mettre en lumière et enrayer les pratiques patriarcales et coloniales en proposant notamment des outils d'inclusion. Depuis trois ans, F(s) interpelle les institutions culturelles dans le but d'obtenir une équité véritable en ce qui concerne l'accès au milieu professionnel, ainsi qu'une équité de traitement et de considération des travailleur·euse·s du secteur.

Le 20 octobre 2020, nous avons pris connaissance des 2 lauréats du label I.M.P.A.C.T. 2021 d'une part, et ensuite, du lancement du nouvel appel à projets I.M.P.A.C.T. 2022. Favoriser la participation à la vie culturelle constitue l'objectif prioritaire du label I.M.P.A.C.T. comme l'indique votre charte, en prenant soin de « garantir la participation culturelle, l’accès à la culture, le droit de l’exprimer, de l’interpréter » et ayant « pour mission de toucher plus prioritairement les populations éloignées des lieux et formes traditionnelles de la culture instituée. »