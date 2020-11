«Ingratitude»: la star congolaise Tshala Mwana avait prononcé un mot de trop

Humeur

Après avoir été interpellée, la chanteuse Tshala Mwana a été libérée après une nuit passée en détention dans les locaux de l’ANR (agence nationale de renseignements). En cause, une chanson appelée « Ingratitude » accompagnée d’un clip vidéo illustrant un certain nombre de trahisons historiques dont la fable de La Fontaine, le Corbeau et le Renard, la trahison de Jésus de Nazareth par Judas, la rébellion de Satan contre son créateur… Et, in fine, des images de la passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et l’actuel président Félix Tshisekedi, à l’issue d’un accord de coalition dénoncé par les dirigeants actuels qui tentent de trouver une majorité de rechange.