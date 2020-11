Coronavirus: avoir un vaccin (ou plusieurs) sera-t-il synonyme de retour à la vie normale?

Le directeur général de la société allemande BioNTech (partenaire de Pfizer pour son vaccin contre le nouveau coronavirus) a évoqué, dimanche, sur la BBC, un possible retour à la normale d’ici à l’hiver prochain. Mais pour cela, Ugur Sahin a estimé « absolument essentiel » d’avoir un haut taux de vaccination avant l’automne 2021. « Notre but est de délivrer plus de 300 millions de doses de vaccin jusqu’à avril de l’année prochaine, ce qui nous permettrait de commencer à avoir un impact » contre le virus. « L’impact le plus important aura lieu jusqu’à l’été. L’été nous aidera de toute manière parce que le taux d’infection baissera », a-t-il poursuivi. « Ce qui est absolument essentiel, c’est que nous ayons un taux de vaccination important avant l’automne/hiver de l’année prochaine. »