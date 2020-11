La question de l’immunité de groupe a fait couler beaucoup d’encre. Elle est atteinte quand un virus ne peut plus se propager parce qu’il ne rencontre que des personnes protégées contre l’infection. Mais comme le rappelle l’OMS, cette immunité collective est obtenue en protégeant les individus contre un virus et non en les exposant à celui-ci, ce qui serait beaucoup trop coûteux en termes de vies humaines.