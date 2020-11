Faudra-t-il aussi vacciner les personnes déjà infectées par le coronavirus?

C’est la grande question et, à cette heure, elle n’est pas encore tranchée. Il faudrait déjà pouvoir déterminer le temps exact que dure l’immunité. Difficile, en outre, d’imaginer que dans le cadre d’une vaccination de quelque huit millions de Belges, on puisse préalablement tous les tester. D’un point de vue logistique, l’effort serait gigantesque et les labos pourraient à nouveau frôler la saturation. Mais un testing sérologique de masse pour détecter qui a fabriqué des anticorps et donc croisé le virus pourrait être nécessaire… Car, au mieux, le vaccin ferait double emploi. Au pire, il pourrait entraîner un grave risque infectieux, comme c’est le cas pour le vaccin contre la dengue.