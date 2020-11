«Mes arrêts sur image»: passionnant!

Le livre qui sort ce matin en librairie (180 pages, éditions Kennes, 19,9 €) se lit d’une traite, tant il est passionnant. Mais il peut aussi se déguster en picorant, le référencement de tous les noms cités étant utilement proposé en fin d’ouvrage. Mais le mieux est encore d’en laisser parler Michel Lecomte lui-même : « Après quarante ans de carrière comme journaliste sportif, je tire ma révérence. Quarante années de hauts et de bas, de plantages et d’exploits en tous genres. Ce livre n’est pas un bilan ni une biographie complète, mais plutôt une succession d’arrêts sur image, un retour sur quelques événements marquants, un certain regard sur des personnalités d’hier et d’aujourd’hui, une réflexion sur des pratiques et des valeurs chaque jour éprouvées. Du drame du Heysel aux coulisses de Studio 1-La Tribune, en passant par Mexigoal, l’affaire Festina, les Diables Rouges, Michel Preud’homme, Éric Tabarly, Eddy Merckx ou Justine Henin : autant de portraits et d’anecdotes que j’ai choisi de relater dans cet ouvrage.