Michel Lecomte: «Gamin, je supportais le Standard. Mais j’ai quand même subi 18 mois de boycott!»

Michel, ce livre, avec Stéphane Kennes, vous l’avez écrit d’une traite ?

Non, en deux temps. Selon sa suggestion, on s’y était mis il y a dix ans avant d’abandonner l’idée car cela nous prenait trop d’énergie pour aboutir à ce qu’on voulait. Mais, voici quelques mois, on a repris l’écriture, à quatre mains. Stéphane m’a superbement orienté : « Il faut insister un peu plus sur ceci, un peu moins sur cela. » Un vrai travail d’équipe comme je les aime. J’espère que cet ouvrage apportera un peu de réconfort à Stéphane, qui est un grand Mauve. Mais bon, il connaîtra des jours meilleurs…

Maintenant, vous pouvez le dire : vous êtes Rouche, Mauve, Zèbre, Namurois, Arquetois ?