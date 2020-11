ATP Finals: Thiem proche du dernier carré après un duel énorme contre Nadal

On a parfois tendance à utiliser le mot « choc » de manière trop légère, paradoxalement, ou trop anticipativement lorsqu’un duel annonce le face-à-face entre deux grands adversaires. Mais ce mardi, le choc entre Rafael Nadal (nº2 mondial) et Dominic Thiem (nº3) a pris sa vraie dimension, tellement les échanges furent intenses, généreux et indécis jusqu’au bout.

On connaissait déjà bien la rivalité entre les deux joueurs sur terre battue, et à Auteuil particulièrement (Nadal-Thiem c’étaient les finales de Roland-Garros en 2018 et 2019), mais sur dur et en indoor, les deux cadors du jour ont aussi prouvé qu’ils pouvaient provoquer de sacrées étincelles ! C’est bien simple, il a manqué l’électricité des 17.500 fans de la O2 Arena pour faire directement entrer ce 2e tour de la poule « London 2020 » dans la légende du Masters ATP. Jusque-là, il faut bien le reconnaître, avec des premiers matches plutôt décousus, on restait un peu sur notre faim, mais ce mardi, Thiem et Nadal ont régalé les amateurs de tennis !

Et quand l’adversité est au rendez-vous, c’est le vainqueur qui remporte tous les lauriers, même si parfois de tels matches ne méritent pas de gagnant par respect pour le perdant. Mais c’est donc bien Dominic Thiem, le héros du jour, lui qui avait déjà battu Tsitsipas, ce dimanche, en ouverture de l’épreuve.