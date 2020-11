Mobilité: au bois de la Cambre, on redoute la guerre des modes

Sous un ciel gris et un air humide, de grosses grappes de cyclistes ont répondu à l’appel de plusieurs associations et collectifs (Gracq, Bruxel’Air, etc.) les incitant à venir se dégourdir les jambes mais surtout à exprimer leur mécontentement en faisant des tours de la boucle sud du bois de la Cambre. À la grosse louche ils doivent bien être 200, mais comme officiellement « ceci n’est pas une manifestation », les organisateurs ne s’amusent pas à compter. Cela ne les a pas empêchés d’accrocher quelques banderoles au kiosque autour duquel ils se sont rassemblés. « Reclaim the park », disent-elles. Soit « réclamez le parc », pour les anglophobes.