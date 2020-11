Diables rouges: «Nous avons tiré les leçons de la défaite en Suisse», affirme Thibaut Courtois

Titulaire indiscutable entre les perches belges, Thibaut Courtois a presque passé une année sans disputer la moindre minute avec les Diables rouges. Avant de retrouver sa sélection dimanche face aux Anglais, son dernier match international remontait au 16 novembre 2019 et un large succès en Russie. Depuis lors, le Covid-19 – tant la pandémie qu’une contamination personnelle – et une blessure l’avaient empêché de revêtir la tunique nationale. Dimanche soir, il a pu fêter son retour aux affaires face à l’Angleterre. Le tout en réalisant une clean-sheet pour sa 80e cape chez les Diables. « On a très bien défendu », avance le gardien du Real Madrid. « On était au point dans le pressing et dans le travail sans ballon. On l’a fait à onze. Le premier défenseur, c’était Lukaku, Mertens ou De Bruyne. Par rapport au Mondial 2014, on est plus mature et plus expérimenté pour savoir qu’il faut bien défendre dans un grand tournoi. On progresse dans ce domaine parce qu’on sait de mieux en mieux où on doit se positionner et comment il faut courir.