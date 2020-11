Engie se prépare à arrêter le nucléaire

On le sait, le gouvernement De Croo a fait du respect du calendrier de sortie du nucléaire un point fort de son programme. Cela veut dire que le dernier réacteur belge (Doel 2) doit être éteint le 1er décembre 2025. Une ultime évaluation de la situation est toutefois programmée pour la fin de l’année 2021 : faute de trouver suffisamment de capacités de production alternatives – essentiellement des nouvelles centrales au gaz – une prolongation des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3) pourrait être envisagée.