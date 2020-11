Budget européen: l’UE reste ferme vis-à-vis du veto hongrois et polonais

Les ministres européens en réunion ce mardi n’ont pas caché leur agacement devant la prise en otage du budget et de la relance par Budapest et Varsovie. Qui refusent de lier fonds européens et Etat de droit.

A ce stade, les pays de l’UE ont répondu sans concession au veto posé lundi par les Hongrois et les Polonais au budget et au plan de relance européens (un total de 1.800 milliards sur les sept prochaines années), parce qu’il est désormais question de conditionner l’octroi des fonds européens au respect de l’Etat de droit. Cette « conditionnalité » fait l’objet d’un texte législatif autonome, sur lequel les deux pays n’ont pas eu de prise, puisqu’il suffisait d’une majorité qualifiée (pondérée) pour l’adopter. Mais le budget et le plan de relance nécessitent l’unanimité, d’où la décision de Budapest et de Varsovie de les prendre en otage.

« Nous ne devons pas craindre cette conditionnalité Etat de droit si tous les Etats prétendent respecter l’Etat de droit. C’est une contradiction simple », ont déclaré les Italiens, mardi, lors d’une réunion entre ministres des Affaires européennes.