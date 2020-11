Météo: jusqu’à 16 degrés ce mercredi

Les maxima se situeront entre 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 16 degrés dans le Limbourg ou le bassin liégeois.

Les éclaircies domineront l’ensemble du territoire, mercredi matin, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Au fil des heures, les nuages d’altitude grignoteront le ciel, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 16 degrés dans le Limbourg ou le bassin liégeois. Le vent sera modéré, à parfois assez fort au littoral, de secteur sud.

Dans la soirée, le ciel deviendra rapidement très nuageux à couvert et de faibles pluies toucheront l’ouest du pays. Cette nuit, les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré dans l’intérieur des terres avec des rafales jusqu’à 50 km/h et il soufflera assez fort à la mer avec des pointes allant jusqu’à 60 km/h.