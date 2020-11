Toine Thys Orlando

La couverture de la pochette dit tout de cette musique : elle regarde vers l’avant, vers l’aventure. Dès l’ouverture avec « Orlando », on sent cette pulsion qui mène le groupe, et l’auditeur, vers une musique de découverte. Des plages plus groovy, d’autres plus mélancoliques. Des sonorités diverses avec la clarinette basse, le sax soprano et le ténor que Toine Thys caresse avec douceur et joie. Un piano superbe, une contrebasse éclatante et une batterie aux rythmes complexes. Ce disque est très beau, et ce n’est pas un cliché.