Le jazzman Toine Thys crée Orlando: «J’ai voulu mettre en avant la porosité entre les musiciens»

Le saxophoniste belge crée un nouveau quartet sous la bannière de Virginia Woolf. Le groupe et son premier album s’appellent Orlando. Entre joie et mélancolie.

Le saxophoniste belge Toine Thys ne cesse de se réinventer tout en conservant son intensité, sa chaleur, sa sonorité. C’est son besoin aigu de l’aventure qui le pousse à explorer de nouvelles géométries et musicalités. Le voilà donc en quartet, avec Antoine Pierre à la batterie, Maxime Sanchez au piano et Florent Nisse à la contrebasse. Deux Belges, deux Français. Le quartet est formidable et l’album est plein d’irisations éclatantes, de nuages rêveurs et de fleuves aux méandres lents et aux rapides intrépides.

« Orlando ». Pour faire référence au roman de Virginia Woolf ? Et à la dualité de son héros ?