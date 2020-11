«Si je m’arrête je tombe en panne» : Covid-19 et Fatigue de la compassion»

Dans les années nonante, Carla Joinson (infirmière) et Charles Figley (psychologue) ont nommé « Fatigue de la Compassion (FC) » une forme spécifique de burn-out qui use les soignants. C’est la conséquence de l’exposition continue aux situations traumatiques induisant une souffrance intense, se dérobant parfois à la conscience du clinicien. Elle s’exprime par un état d’épuisement et de dysfonctionnement physique et psychologique, en raison de l’exposition prolongée à des situations qui font appel à la compassion. Il est connu que le traumatisé peut être traumatisant pour ceux qui s’en occupent. Les neuroscientifiques ont montré que des aires cérébrales de la douleur étaient activées chez celui qui observe un souffrant. Ce sont donc des situations de vulnérabilité qui éveillent chez l’intervenant sa potentialité à être également blessé. Ces soignants sont comme tout le monde, imprégnés de prosocialité et de compétences intersubjectives. La plupart ont le projet de gagner leur vie, simplement ; ils ont pour vocation de soigner, d’aider, mais pas forcément de compatir, en tout cas, pas de se retrouver confrontés au quotidien à une effrayante et ingérable dose d’émotions décuplant la compassion. À moins d’être sociopathes, nous sommes tous qualifiés à des postures compatissantes spontanément déployées pour venir en aide à une personne en détresse… Mais sommes-nous capables de cette posture au quotidien, sur le long terme qui peut durer plusieurs mois ? La souffrance de l’autre mobilise, mais les solutions qu’on imagine pour retrouver sérénité et équilibre ne sont pas toujours apaisantes : aider la personne à se débarrasser de sa souffrance ; ah oui, mais comment quand cette personne vient de perdre ses quatre enfants dans une catastrophe de masse ? Ou quand on espère qu’un regard signifiera aux enfants qu’on ne ranimera pas leur père de 80 ans atteint du Covid…

En tant que soignant, on ne peut détourner le regard, parce que c’est le travail ; une sanction est toujours possible, sans compter le regard peut-être réprobateur des collègues… et en même temps, on ne peut en vouloir à ceux d’entre eux qui n’en peuvent plus et quittent le navire alors que les patients affluent. Et la fuite psychologique ne manque pas de créer à l’intime une situation d’inconfort. C’est dire que cette fatigue se construit sur un socle qui « oblige » humainement. Malgré les similitudes avec le burn-out, six symptômes spécifient la fatigue de la compassion :